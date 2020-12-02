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السعودية: نحرص على تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الاستقرار في اليمن

12:03 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
السعودية: نحرص على تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الاستقرار في اليمن

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

الرياض - (د ب أ)

أكدت السعودية مساء أمس الثلاثاء، حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.

وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، مجددًا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق.

وأضاف أن مجلس الوزراء السعودي دعا إلى المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن.

وكان الرئيس اليمني -المقيم في الرياض- عبد ربه منصور هادي، التقى الخميس الماضي خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وقالت الرئاسة اليمنية إن اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.

ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي السعودية اليمن اتفاق الرياض الملك سلمان

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