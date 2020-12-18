رئيس وزراء سلوفاكيا يدخل حجرا صحيا بعد إصابته بكورونا

براتسلافا - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش اليوم الجمعة أن نتيجة اختباره للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لينضم إلى صفوف من مسؤولين حكوميين أصيبوا بالفيروس واضطروا للدخول في حجر صحي.

وأعلن ماتوفيتش عن إصابته على صفحته على فيسبوك. وخلال الساعات السابقة على ذلك، أعلن بالفعل العديد من أعضاء الحكومة أنهم سيدخلون في حجر صحي بعد احتمال إصابتهم بالفيروس بسبب اختلاطهم برئيس الوزراء.

ولا يزال من غير المعروف مدى تسبب ماتوفيتش في انتشار المرض.

كان قد ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء قبل أن يجيب على أسئلة الصحفيين. وعلى الرغم من ارتداء الجميع كمامات، أظهرت صور تم بثها من الحدث أن ماتوفيتش لم يكن ملتزما بالتباعد الاجتماعي عن وزراء آخرين أو صحفيين خلال الحدث.

كما التقى يوم الخميس بقادة الحزبين في الائتلاف الحاكم، وهما نائبة رئيس الوزراء فيرونيكا ريميسوفا زعيمة حزب "من أجل الشعب" المحافظ، وبوريس كولار زعيم حزب "نحن أسرة"، وهو أيضا رئيس البرلمان. وكلاهما دخلا في حجر صحي.