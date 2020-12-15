الأمير هاري وزوجته يعتزمان البدء في تقديم مدونة صوتية عبر الإنترنت
كوبنهاجن - (د ب أ)
يعتزم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس، الدخول في مجال المدونات الصوتية عبر الإنترنت (بودكاست)، بعدما قاما بتأسيس شركة انتاج جديدة ودخلا في شراكة مع شركة "سبوتيفاي" السويدية لبث الموسيقى والمدونات الصوتية، حسبما قالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء.
وسيتم بث أول مدونة صوتية للزوجين قبل نهاية العام الجاري، كحلقة خاصة في العطلة، ومن المتوقع أن يتم بث أول سلسلة كاملة لهما عام 2021.
ويخطط الزوجان لتقديم محتوى المدونة الصوتية بنفسهما وإنتاج المدونات الصوتية للآخرين. وقال دوق ودوقة ساسكس في بيان مشترك وفقًا لسبوتيفاي: "ما نحبه في بث المدونات الصوتية هو أنها تذكرنا جميعا بالاستماع حقا والتواصل مع بعضنا البعض دون تشتت الانتباه".
وقال الزوجان إن الاستماع لم يكن أكثر أهمية منه في العام الجاري، وسط الجائحة "لأننا عندما نسمع بعضنا البعض ونسمع قصص بعضنا البعض، نتذكر مدى ترابطنا جميعًا".
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