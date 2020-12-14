البرهان: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي
وكالات:
علق رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين على القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال البرهان في تغريدة عبر موقع "تويتر": "هذا القرار سيسهم في دعم الإنتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الإنتقالية ورفاه الشعب السوداني".
وأضاف "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".
يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم توقيع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم الاثنين.
الخبر التالى:طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات ترامب
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
121575
عدد المصابين
-
104875
عدد المتعافين
-
6920
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
72373955
عدد المصابين
-
50712760
عدد المتعافين
-
1615812
عدد الوفيات
إعلان