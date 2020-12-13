القوات المسلحة العراقية تعلن مقتل 42 داعشيا جنوبي الموصل
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الأحد، مقتل 42 عنصرا من تنظيم داعش جنوبي مدينة الموصل.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه بناء على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت عملية "السيل الجارف" حيث داهمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب ما يسمى قاطع دجلة الذي ينشط فيه تنظيم داعـش الإرهابي في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل.
وأضاف أنه تم الاشتباك مع بقايا عناصر التنظيم ليومين متتالين مما أجبرهم إلى التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون بها، ليباشروا بعدها باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الإشتباك بالقنابل اليدوية داخل الأنفاق.
وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 42 عنصرا إرهابيا ، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات التنظيم.
واشار إلى أن العملية جاءت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.
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