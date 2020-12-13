ما الذي بحث عنه السعوديون على جوجل في 2020؟

كتبت- رنا أسامة:

فيما يوشك 2020 على الانصرام، أعلن مُحرك البحث جوجل عن أبرز الكلمات والمواضيع التي بحث عنها السعوديون هذا العام، والتي كان لـ"فيروس كورونا"، "كوفيد 19" نصيب الأسد منها بحكم الظروف الاستثنائية التي ألمّت بالعالم منذ تفشّي الوباء في أواخر العام الفائت، حيث سعى الناس إلى لحصول على إجابات حول الوباء القاتل.

وأودى كوفيد-19، الذي أصاب حتى الآن 71.6 مليون شخص، بحياة نحو 1,6 مليونًا منذ أُبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، من بينهم 6036 ضحية في السعودية.

عالميًا، كانت كلمة فيروس كورونا بالإنجليزية "Coronavirus" الأكثر بحثًا على الإطلاق على جوجل، وتحديدًا في مارس الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.

مدرستي

وسعوديًا، تصدّرت مِنصة "مدرستي" التعليمية الإلكترونية أكثر كلمات البحث على جوجل في المملكة، والتي اُطلِقت في أغسطس الماضي لتسهيل التعليم عن بُعد في ظل جائحة كوورنا.

وفي الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر، زاد البحث على مِنصة التعليم عن بُعد في المملكة، وجاءت نسب البحث كالتالي: "جازان (100بالمائة)، الباحة (81 بالمائة)، نجران (75 بالمائة)، عسير والجوف (74 بالمائة)، تبوك وحائل (70 بالمائة)، المدينة (67 بالمائة)، مكة (65 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية (61 بالمائة)، القصيم (58 بالمائة)، المنطقة الشرقية (42 بالمائة)، والرياض (39 بالمائة)".

كوفيد 19

فيما حلّ كوفيد-19 في المرتبة الثانية، وبلغت ذروة البحث عنه في المملكة من 5 إلى 11 أبريل (أي بعد شهر من ظهور أول حالة بالمملكة).

وجاءت نسب البحث عن الفيروس كالتالي: "مكة (100 بالمائة)، الرياض (87 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية (81 بالمائة)، المنطقة الشرقية (76 بالمائة)، القصيم (72 بالمائة)، المدينة (68 بالمائة)، تبوك (67 بالمائة)، جازان (66 بالمائة)، حائل ونجران (62 بالمائة)، الجوف (60 بالمائة)، الباحة (55 بالمائة)، وعسير (50 بالمائة)".

توكّلنا

أما تطبيق "توكّلنا"، الذي دشّنته السعودية في مايو بهدف الحد من عدوى كورونا، فجاء في المرتبة الثالثة، وراج بحث السعوديين عنه على جوجل في الفترة من 23 إلى 29 أبريل.

وجاءت نسب البحث عنه كالتالي: "الباحة (100 بالمائة)، جازان (99 بالمائة)، المدينة (94 بالمائة)، الجوف (90 بالمائة)، مكة (88 بالمائة)، نجران وعسير (85 بالمائة)، تبوك وحائل (84 بالمائة)، القصيم (80 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية (78 بالمائة)، الرياض (66 بالمائة)، والمنطقة الشرقية (64 بالمائة)".

وهذا التطبيق السعودي الذكي يُمكّن مُستخدميه، من بين مميزات عدة، من معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، لتنبيههم إلى ما إذا كان هناك شخص مصاب بكورونا أو مخالط قريب منه، مع ضمان الخصوصية للمُصاب والمخالط.

الهند مقابل نيوزيلندا

ومن 2 إلى 8 فبراير، زاد البحث عن "الهند مقابل نيوزلندا (بالإنجليزية)" India vs New Zealand، التي حلّت رابعًا على محرك البحث جوجل في المملكة.

وجاءت نسب البحث عنها كالتالي: "منطقة الحدود الشمالية (100 بالمائة)، المنطقة الشرقية (97 بالمائة)، حائل ونجران (88 بالمائة)، القصيم (85 بالمائة)، الجوف (84 بالمائة)، الباحة (66 بالمائة)، عسير (59 بالمائة)، الرياض (57 بالمائة)، تبوك (54 بالمائة)، المدينة (50 بالمائة)، جازان (46 بالمائة)، ومكة (36 بالمائة)".

الانتخابات الأمريكية

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت في 3 نوفمبر وفاز بها الديمقراطي المُنتخب جو بايدن، زاد بحث السعوديين عنها على جوجل، لنحو أسبوع (من 1 إلى 7 نوفمبر).

وجاءت نسب البحث عن الانتخابات الأمريكية التي حلّت خامسًا على جوجل في المملكة كالتالي: "القصيم (100 بالمائة)، الرياض (89 بالمائة)، الباحة (87 بالمائة)، المنطقة الشرقية (81 بالمائة)، الجوف (77 بالمائة)، المدينة (72 بالمائة)، مكة (66 بالمائة)، حائل (64 بالمائة)، جازان (63 بالمائة)، عسير (55 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية (45 بالمائة)، تبوك (40 بالمائة)، ونجران (36 بالمائة)".

ترتيب الدوري السعودي

فيما بلغت ذروة البحث عن ترتيب الدوري السعودي، الذي جاء سادسًا في قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل بالمملكة، في الفترة من 9 إلى 15 أبريل ، أي قبل 6 أشهر على انطلاقه في أكتوبر الفائت.

وجاءت نسب البحث عنه في المملكة كالتالي: "الباحة (100 بالمائة)، عسير (98 بالمائة)، جازان (96 بالمائة)، نجران (93 بالمائة)، المدينة (86 بالمائة)، مكة (79 بالمائة)، تبوك (78 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية (69 بالمائة)، حائل (67 بالمائة)، القصيم (64 بالمائة)، الجوف (62 بالمائة)، الرياض (56 بالمائة)، والمنطقة الشرقية (43 بالمائة)".

سهم أرامكو

ومن 8 إلى 14 مارس، زاد بحث السعوديين عن سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو"، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته وأصبح أقل من سعر طرحه، للمرة الأولى منذ بدء الاكتتاب العام في ديسمبر الماضي، إثر فشل دول "أوبك" وروسيا في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، بسبب تأثير جائحة كورونا.

وتراجع سعر سهم أرامكو- وقتذاك- بنسبة 9.24 بالمائة لينخفض إلى 30 ريالا سعوديًا (8 دولارات). ووصل سعره إلى أعلى مستوياته في 16 ديسمبر، إذ بلغ 38 ريالا. وتراوح سعر السهم خلال يناير وفبراير الماضيين بين 33 و35 ريالًا.

وجاءت نسب البحث عن سهم أرامكو الذي حلّ سابعًا كالتالي: "نجران (100 بالمائة)، الباحة (83 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية جازان (71 بالمائة)، المنطقة الشرقية (70 بالمائة)، عسير (70 بالمائة)، الجوف (68 بالمائة)، تبوك (65 بالمائة)، حائل (52 بالمائة)، مكة (51 بالمائة)، الرياض والمدينة (49 بالمائة)، والقصيم (43 بالمائة)".

نصائح كورونا

وفي المرتبة الثامنة، جاءت "نصائح كورونا" بالإنجليزية Coronavirus tips ضمن أكثر الكلمات بحثًا على جوجل لدى السعوديين، وتحديدًا في الفترة من 5 غلى 11 أبريل.

وجاءت نسب بحث السعوديين عن نصائح كورونا كالتالي: "المنطقة الشرقية (100 بالمائة)، الرياض والجوف (82 بالمائة)، القصيم (72 بالمائة)، مكة (61 بالمائة)، تبوك (58 بالمائة)، المدينة (51 بالمائة)، عسير (50 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية ونجران (46 بالمائة)، حائل (44 بالمائة)، جازان(39 بالمائة)، والباحة (29 بالمائة)".

ترامب

أما الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب فحلّ في المرتبة التاسعة؛ إذ زاد البحث عنه بالسعودية بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية، وتحديدا من 1 إلى 7 نوفمبر.

وجاء نسب البحث عن ترامب في السعودية كالتالي: "منطقة الحدود الشمالية (100 بالمائة)، القصيم (86 بالمائة)، حائل (82 بالمائة)، عسير (81 بالمائة)، تبوك (78 بالمائة)، الرياض (77 بالمائة)، المدينة (76 بالمائة)، الجوف (75 بالمائة)، المنطقة الشرقية (73 بالمائة)، مكة (72 بالمائة)، نجران (69 بالمائة)، الباحة (68 بالمائة)، وجازان (50 بالمائة)".

رياضة

وجاءت "رياضة" في ذيل القائمة. وبلغت ذروة بحث السعوديين عن هذه الكلمة في 2020، في الفترة من 9 إلى 15 فبراير، ومن 9 إلى 15 أغسطس.

وجاءت نسب البحث عن تلك الكلمة في المملكة كالتالي: "جازان (100 بالمائة)، نجران (80 بالمائة)، منطقة الحدود الشمالية (78 بالمائة)، حائل وعسير (77 بالمائة)، القصيم (74 بالمائة)، المدينة (73 بالمائة)، الجوف (71 بالمائة)، الباحة (70 بالمائة)، مكة (67 بالمائة)، تبوك (61 بالمائة)، الرياض (67 بالمائة)، والمنطقة الشرقية (55 بالمائة)".