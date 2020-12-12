هيئة صحية أمريكية توافق على لقاح فايزر بيوتنيك
واشنطن - (د ب أ)
صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لهيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لصالح التوصية باستخدام لقاح لفيروس كورونا من إنتاج شركتي "فايزر" و"بيونتيك".
تأتى هذه الخطوة بعد أن وافقت هيئة تنظيم الدواء بالفعل على إذن طارئ لاستخدام اللقاح.
ويجب على رئيس هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الآن تأكيد توصية اللجنة، والسماح ببرنامج التطعيم الشامل في بداية أسبوع العمل.
ومن المتوقع أن يؤكد روبرت ريدفيلد، رئيس هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، التوصية باستخدام اللقاح لمن هم في سن 16 عامًا أو أكثر في غضون ساعات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
120611
عدد المصابين
-
104499
عدد المتعافين
-
6877
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
70711368
عدد المصابين
-
49139558
عدد المتعافين
-
1588247
عدد الوفيات
إعلان