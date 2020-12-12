رئيس "جماليا": لقاح "سبوتنيك-V" يمنح مناعة ضد كورونا لعامين على الأقل

روسيا - (أ ش أ)

قال رئيس مركز أبحاث "جماليا" الروسي، ألكسندر جينتسبير، إنه من المتوقع أن يوفر لقاح "سبوتنيك-V"، المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يصل إلى عامين من المناعة ضد الفيروس، مرجحا أن اللقاح الذي تنتجه شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية يوفر مناعة ضد "كوفيد-19" لأربعة أو خمسة أشهر فقط.

وقال جينتسبير، في بيان اليوم السبت: "هناك دليل تجريبي على أن استخدام لقاح سبوتنيك في، يوفر الحماية لمدة عامين على الأقل، وربما أكثر"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "من الصعب تحديد فترة المناعة التي يمنحها لقاح فايزر، ولكن بناء على النتائج العامة لهذه اللقاحات، يجب على المرء أن يعتقد أن فترة الحماية لن تزيد عن أربعة إلى خمسة أشهر، على الرغم من أن هذا يتطلب بيانات تجريبية".

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو، 5 ديسمبر الجاري، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" بلقاح "سبوتنيك في". ويقول القائمون على إنتاجه إنه فعال بنسبة 96 بالمائة في الوقاية من العدوى.