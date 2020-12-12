الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

برلين - (د ب أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الدول على إعلان "حالة الطوارئ المناخية" اليوم السبت، في قمة تتزامن مع الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ.

وقال جوتيريش خلال إطلاق قمة طموح المناخ، وهو مؤتمر عبر الإنترنت حضره قادة من جميع أنحاء العالم، إن حالة الطوارئ يجب أن تظل سارية حتى يتم تحقيق الحياد الكربوني، بمعني ألا تنبعث المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض.

وقال جوتيريس إن الدول تعهدت في باريس عام 2015 بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 5ر1 درجة مئوية قدر الإمكان.

لكنه أشار إلى أن التعهدات لتحقيق هذا الهدف كانت غير كافية، وتم تجاهلها في بعض الحالات.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه إذا لم يغير المجتمع الدولي مساره، فقد يتجه العالم نحو زيادة "كارثية" في درجات الحرارة هذا القرن.

وتساءل: "هل يمكن لأي شخص أن ينكر أننا نواجه حالة طوارئ درامية ؟".

وأعلنت 38 دولة بالفعل حالة الطوارئ المناخية، وفقا لجوتيريش، الذي حث الدول الأخرى على الانضمام إليها.

وحذا الاتحاد الأوروبي حذوه في نوفمبر 2019، وأعلن حالة الطوارئ المناخية في جميع دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

ومع ذلك، يعد هذا عملاً رمزيًا إلى حد كبير.

وتستضيف القمة كل من الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالشراكة مع تشيلي وإيطاليا.