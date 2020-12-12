إيطاليا ترفع تصنيف المناطق الحمراء مع انخفاض إصابات كورونا
روما - (د ب أ)
قررت الحكومة الإيطالية، رفع تصنيف المناطق الحمراء عن الأقاليم والمناطق التي كانت تعتبر عالية المخاطر في انتشار كورونا، لدى انخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.
وتسمح هذه الخطوة بإعادة فتح المطاعم والحانات في تلك المناطق غدًا الأحد، بعد خمسة أسابيع من فرض الحكومة إغلاقا جزئيا.
وتضمنت اللائحة تقسيم المناطق إلى ثلاث مستويات متدرجة الخطورة ، الأحمر والبرتقالي والأصفر.
ولم تعد لومبارديا وكالابريا مصنفة باعتبارها عالية المخاطر وأصبحت الآن مناطق صفراء، وتعتبر منخفضة المخاطر من حيث أعداد الإصابة. وأصبحت أبروتسو الآن في المستوى البرتقالي، بدلاً من الأحمر.
ومن المرجح بالنسبة للكثيرين أن تجعل هذه التغييرات الحياة أسهل قليلا حيث سيصبح بالإمكان أن يترك الناس منازلهم ويتنقلون بحرية، وقد تفتح المطاعم أبوابها أثناء النهار في مناطق منخفضة المخاطر، أو المصنفة على أنها مناطق صفراء .
ومع ذلك، يتعين إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة السادسة مساء، وسيتم فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة 10 مساء، مع استثناءات قليلة مسموح بها.
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