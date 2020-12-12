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مسلحون يخطفون طلابًا شمالي نيجيريا

07:10 م السبت 12 ديسمبر 2020
مسلحون يخطفون طلابًا شمالي نيجيريا

الجماعات المسلحة بنيجيريا

أبوجا - (د ب أ)
هاجم مسلحون مدرسة في شمال نيجيريا، واختطفوا العديد من الطلاب، وفقًا لصحيفة "بريميام تايمز" الإلكترونية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن المسلحين وصلوا على متن دراجات نارية في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت، قبل أن يطلقوا النار ويدخلوا حرم مدرسة البنين الواقعة في بلدة كانكارا. وأفاد بيان لمتحدث باسم الشرطة المحلية بأن قوات الأمن تحقق بشأن عدد الأطفال الذين خطفهم المهاجمون.

ووقع الهجوم في ولاية كاتسينا، مسقط رأس الرئيس محمدو بخاري، الذي تكافح إدارته لاحتواء انعدام الأمن على نطاق واسع في أجزاء من شمال ووسط نيجيريا.

ووصل الرئيس إلى كاتسينا في زيارة خاصة في نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على المدرسة.

الجماعات المسلحة أبوجا نيجيريا

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