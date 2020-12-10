المغرب: واشنطن ستفتتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية

وكالات:

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، بعد اعترافها بسيادة المغرب على تلك المنطقة.

وقال الوزير المغربي، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، إن اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء تحول تاريخي في هذه القضية.

وأكدت الولايات المتحدة على دعمها لاقتراح الاستقلال الذاتي الذي قدمه المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية، وذلك بحسب ما أكدت عليه تصريحات الإدارات السابقة.

وأكدت واشنطن أنها لا تعتقد أن خيار استقلال الدولة الصحراوية واقعي لحل النزاع، بل تعتبر أن الاستقلال الذاتي الحقيقي تحت لواء السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.