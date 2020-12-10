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التحالف: استكمال الترتيبات اللازمة لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"

11:35 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
التحالف: استكمال الترتيبات اللازمة لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"

اتفاق الرياض

الرياض- (د ب أ):

صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المصدر قوله إنه تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني ، مضيفا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة.

ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أنه "تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع".

اتفاق الرياض دعم الشرعية اليمن الحوثيون

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