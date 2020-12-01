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ارتفاع عدد ضحايا هجوم الدهس في ترير الألمانية إلى 5 قتلى

11:10 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
ارتفاع عدد ضحايا هجوم الدهس في ترير الألمانية إلى 5 قتلى

ارشيفيه

برلين - (د ب أ)

عدلت الشرطة عدد القتلى في حادث مدينة ترير الألمانية إلى خمسة أشخاص، وهو الحادث الذي وقع بعد أن صدم شخص يقود سيارة رياضية متعددة الأغراض عددًا من المارة.

وخفضت الشرطة عدد الجرحى إلى 14 مصابًا بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

ومن بين القتلى رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر. وترقد الأم حاليًا في المستشفى. كما قتل في الحادث سيدة تبلغ من العمر 73 عامًا وامرأة ورجل من ترير.

وذكرت الشرطة أن الضحية الخامسة، وهي امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا، توفيت في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

حادث مدينة ترير الألمانية هجوم الدهس برلين

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