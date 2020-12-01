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وزير الدفاع القبرصي: نحاول تبني أجندة بناءة وتركيا تلجأ للاستفزاز

10:38 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وزير الدفاع القبرصي: نحاول تبني أجندة بناءة وتركيا تلجأ للاستفزاز

وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس

قبرص - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، أن بلاده تسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، مشيرًا إلى أن قبرص تحاول تبني أجندة بناءة ولكن تركيا تلجأ للاستفزاز .

وقال بيتريدس، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن ممارسات تركيا في البحر المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، مضيفًا "لا نسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا ولكن قد نضطر لذلك".

وأوضح أن بلاده تريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك، واصفا ممارسات تركيا في مدينة فاروشا بأنها ضد القانون الدولي، كما شدد على أن "أفعال تركيا الاستفزازية في المتوسط واضحة".

وأكد وزير الدفاع القبرصي أن الدول المشاركة في مناورات (ميدوزا ـ 10) تسعى لاستقرار المنطقة، وقال "مناورات ميدوزا ـ 10 تهدف لتعزيز التعاون العسكري في المتوسط".

وكانت وزارة الخارجية القبرصية قد قالت مؤخراً إنها تأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها بشرق المتوسط وأن تستجيب لدعوات الحوار.

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وزير الدفاع القبرصي تركيا دول الخليج الممرات المائية

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