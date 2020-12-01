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جانتس يهدد نتنياهو بالتصويت على حل الكنيست الإسرائيلي

09:24 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
جانتس يهدد نتنياهو بالتصويت على حل الكنيست الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، يوم الثلاثاء، أن كتلته ستصوت لحل الكنيست في جلسة غدًا الأربعاء، حال استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو في محاولة منع تمرير الميزانية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأكد جانتس أن حزب "أزرق أبيض" سيدعم الدعوة الأولية لحل الكنيست غدًا.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي موجهًا رسالة لرئيس الوزراء: "نتنياهو.. عبء الإثبات يقع على عاتقك.. أحضر الميزانية فورا إلى الحكومة، وتأكد من تمريرها وضمان الوحدة".

وأشار الوزير إلى أن نتنياهو قرر حل الحكومة والذهاب للانتخابات بمنعه إقرار الميزانية، مؤكدا أن كتلته ستصوت غدا بـ"نعم" على حل الكنيست.

وكان نتنياهو، دعا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "أزرق-أبيض"، إلى عدم جر البلاد الى انتخابات عامة جديدة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكد نتنياهو أن حزب الليكود، الذي يتزعمه، سيصوت ضد مشروع قانون حل الكنيست، ولـ"صالح الوحدة"، وذلك في جلسة يوم غد، المخصصة للتصويت على مشروع قانون يسمح للكنيست حل نفسه.

وكان نتنياهو قال قبل عدة أيام، إنه إذا لم يغير حزب جانتس توجهاته، فإن إسرائيل متجهة لخوض انتخابات هي الرابعة في أقل من سنتين.

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي حزب أزرق أبيض بنيامين نتيناهو حزب الليكود

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