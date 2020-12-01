بدء أعمال لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيري الخارجية

كتب- محمد صفوت:

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيريّ خارجية البلدين ⁧‫سامح شكري‬⁩ والأمير ⁧‫ فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تبدأ الآن أعمال لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيريّ الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ والأمير ⁧‫فيصل بن فرحان‬⁩، للتأكيد على التضامن المتبادل بين البلدين في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما تشهده المنطقة من تحديات، وأهمية الاستمرار في تطوير أوجه التعاون الثنائي".

‏وكان وزير الخارجية قد استهل فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء زيارة إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية.