بدء أعمال لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيري الخارجية
كتب- محمد صفوت:
بدأت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيريّ خارجية البلدين سامح شكري والأمير فيصل بن فرحان.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تبدأ الآن أعمال لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية برئاسة وزيريّ الخارجية سامح شكري والأمير فيصل بن فرحان، للتأكيد على التضامن المتبادل بين البلدين في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما تشهده المنطقة من تحديات، وأهمية الاستمرار في تطوير أوجه التعاون الثنائي".
وكان وزير الخارجية قد استهل فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء زيارة إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية.
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