وزير الداخلية الفرنسي يبدأ زيارة للجزائر تستمر يومين
الجزائر - (أ ش أ)
وصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، مساء اليوم السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.
وكان في استقبال الوزير الفرنسي بمطار هواري بومدين من طرف رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عياش هواري.
ومن المقرر أن يجري درمانان مباحثات مع المسؤولين الجزائريين خلال زيارته تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:البيت الأبيض يلمح إلى عدم ظهور ترامب علنًا اليوم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان