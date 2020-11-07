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مقتل 19 جراء فيضانات وانهيارات أرضية جنوبي المكسيك

06:03 ص السبت 07 نوفمبر 2020
مقتل 19 جراء فيضانات وانهيارات أرضية جنوبي المكسيك

أرشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
قالت السلطات المكسيكية، الجمعة، إن 19 شخصا لاقوا حتفهم وتضرر 900 منزل في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، ليرتفع عدد القتلى في المكسيك وأمريكا الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة إلى نحو 200 شخص.

وقالت وكالة الحماية المدنية في تشياباس إن الأمطار التي هطلت على مدار الأيام القليلة الماضية تسببت في حدوث انهيارات أرضية، بما في ذلك 13 انهيارا أرضيا تسبب في إغلاق الطرق فضلا عن فيضان خمسة أنهار.

تم العثور على عشر جثث في نهر يمر عبر أحد المجتمعات في وسط تشياباس. وتردد أن الضحايا جرفهم التيار على بعد بضعة كيلومترات من منبع النهر.

وتوفي التسعة الآخرون، ومن بينهم ثلاثة أطفال، في ثلاث حوادث منفصلة في مجتمعات أخرى.

يذكر أن الأمطار التي تضرب جنوب المكسيك حاليا هي نتيجة للجبهة الباردة والمنخفض الاستوائي إيتا، مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 180 في أمريكا الوسطى.

وفي جواتيمالا، قال الرئيس أليخاندرو جياماتي إن نحو 150 شخصا لاقوا حتفهم، معظمهم في انهيار جليدي ، على الرغم من عدم تأكيد عدد القتلى.

كما تم تسجيل حوالي 20 حالة وفاة في هندوراس وخمس حالات في بنما وحالتين في كوستاريكا وحالتين في نيكاراجوا.

انهيارات أرضية فيضانات المكسيك ولاية تشياباس

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