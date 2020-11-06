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النمسا تغلق مساجد متطرفة بعد هجوم فيينا

03:29 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
النمسا تغلق مساجد متطرفة بعد هجوم فيينا

أرشيفية

وكالات:

أفادت وكالة الصحافة النمساوية APA بأن حكومة البلاد قررت إغلاق مساجد تم وصفها بـ"متطرفة"، في ظل الهجوم الإرهابي الذي خلف الاثنين الماضي أربعة قتلى في العاصمة فيينا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأكدت الوكالة أن هذا الأمر صدر عن وزير الداخلية كارل نيهامر، ووزيرة الاندماج سوزانا راب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأمر الجديد أثناء مؤتمر صحفي سيعقد في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينيتش).

النمسا هجوم فيينا غلق المساجد

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