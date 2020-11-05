روسيا تدعو مواطنيها لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى خارج البلاد

موسكو - (أ ش أ):

دعت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس المواطنين الروس إلى تأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى خارج البلاد لحين استقرار الوضع بشأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "للأسف، الوضع الوبائي في العالم مستمر في التدهور السريع".

وأضافت: "أعرب كبار خبراء الصحة في الربيع الماضي عن مخاوفهم بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا، والتي وفقًا لتحليلهم، كان من المفترض أن تأتي هذا الخريف" ، موضحة أن نتائج الشهرين الماضيين تظهر أن أسوأ التوقعات باتت تتحقق.