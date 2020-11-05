قبرص تعلن عن إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا

نيقوسيا - أ ش أ

أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس أيوانو، عن حزمة جديدة من الإجراءات والتي سيتم تطبيقها في جميع أنحاء قبرص بهدف وقف انتشار فيروس (كورونا).

وقال الوزير القبرصي -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- إن الإجراءات ستكون سارية اعتبارا من 5 نوفمبر وحي 30 من الشهر وستطبق في كافة أنحاء الجزيرة.

وأضاف أنه اعتباراً من اليوم سيتم حظر حركة المواطنين بين الساعة 23:00 حتى الساعة 05:00، باستثناء التنقل لأسباب طبية طارئة، مثل الحركة من وإلى الصيدليات أو المستشفى أو لأغراض العمل مع تقديم شهادة أو دليل يثبت ذلك.

وتابع أنه سيتم السماح لأماكن تقديم الطعام بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 22:30، وأنه سيُسمح بالتجمعات في المنازل أو الأماكن العامة، باستثناء مناطق تناول الطعام بحد أقصى 10 أشخاص لكل منزل أو مجموعة ويشمل ذلك الأطفال القصر.

وأعلن الوزير عن تطبيق إجراءات إضافية في منطقتي ليماسول وبافوس ، حيث هناك انتشار أوسع للفيروس، وذلك من 5 نوفمبر وحتى 16 منه .. وتشمل الإجراءات حظر جميع الألعاب الرياضية الجماعية والأنشطة الاجتماعية للأطفال دون سن 18 عاماً (مثل كرة القدم والرقص والسباحة ورياضات الدفاع عن النفس والمسرح والكورال وما إلى ذلك).

وصرح بأنه سيتم حظر الألعاب والبطولات الرياضية للرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً للفرق التي يقع مقرها في منطقتي ليماسول وبافوس.. وأضاف إنه سيتم وقف عمل الصالات الرياضة وجميع الملاعب الداخلية والخارجية.