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الانتخابات الأمريكية: ولايات أمريكية لا تخطط لإعلان النتائج اليوم

09:46 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: ولايات أمريكية لا تخطط لإعلان النتائج اليوم

الانتخابات الأمريكية- أرشيفية

وكالات:

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤولون في هذه الولايات أنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يتقدم ترامب أيضا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيغان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبا) توقيت إعلان النتائج.

الانتخابات الأمريكية ولايات أمريكية نتائج التصويت جو بايدن دونالد ترامب

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