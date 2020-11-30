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أذربيجان: دخلنا إقليمًا ثالثًا سلمته أرمينيا

11:02 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
أذربيجان: دخلنا إقليمًا ثالثًا سلمته أرمينيا

قوات أذربيجان

وكالات

أعلنت أذربيجان، مساء اليوم الاثنين، دخولها إقليمًا ثالثًا سلمته أرمينيا لها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتوقفت القتال الذي استمر ستة أسابيع في الإقليم المتنازع عليه بعد التوصل إلى اتفاق سلام بوساطة روسية وقع عليه الخصمان المتحاربان في 9 نوفمبر.

وبموجب الاتفاق استعادت أذربيجان مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطر عليها الانفصاليون الأرمينيون لمدة ثلاثة عقود.

ونص الاتفاق أيضًا على تبادل أسرى وجثامين المقاتلين الذين قضوا في المعارك.

وأعلنت السلطات الأرمينية أن أكثر من 2,300 عسكري قضوا في المعارك، في حين لم تكشف باكو عن خسائرها البشرية.

وأشرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تبادل جثث لمحاربين قتلى تحت حماية قوة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة.

أذربيجان أرمينيا

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