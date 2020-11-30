رئيسة وزراء اسكتلندا: الاستقلال ضروري للتعافي من كورونا
لندن - (د ب أ)
قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الاثنين، إن استقلال اسكتلندا لن يصرف الانتباه عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكنه جزء أساسي من التعافي منها.
وقالت: "الاستقلال لن يصرف الانتباه عن مهمة إعادة الإعمار بعد كوفيد -19. إنه ضروري للقيام بذلك بشكل صحيح."
كانت ستيرجن تدافع عن قرار حزبها القومي الأسكتلندي بالضغط من أجل إجراء استفتاء آخر على الاستقلال إذا فازت في انتخابات البرلمان الأسكتلندي المفوض في مايو.
وقالت اليوم الاثنين، إنها ستضغط من أجل إجراء تصويت جديد على مستقبل اسكتلندا "في الفترة الأولى من البرلمان الجديد" إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات.
وفي الآونة الأخيرة، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن معظم مواطني اسكتلندا سيؤيدون استقلال الدولة عن بريطانيا.
وفي الاستفتاء الأول حول استقلال اسكتلندا عام 2014، صوت 55% ضد الانفصال عن بريطانيا.
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