الإمارات تستضيف وفدا إسرائيليا من قطاع الأعمال والتقنيات خلال "أسبوع جيتكس للتقنية"

دبي- ( د ب أ):

تستضيف دولة الإمارات أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس وحتى العاشر من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاثنين أن "أسبوع جيتكس"هو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام .

وأشارت إلى أن معهد التصدير الإسرائيلي يرأس الوفد باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ"جيتكس" بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين.

ويرحب "جيتكس" في دبي هذا العام بأكثر من 1200 مشاركة تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثا من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

ويستقطب "جيتكس" في دورة هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينهم "مايكروسوفت" و"ديل تكنولوجيز" و"دو" و"اتصالات" و"لينوفو" و"هوني ويل" و"أفايا" و"أي بي أم" و"ريد هات" ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى "هواوي" التي جددت التزامها مؤخرًا تجاه "جيتكس".

وتستضيف "قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي" وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار يوم السابع من ديسمبر المقبل ، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.

وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كافة مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.

وقال: "يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض "جيتكس"، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل".

وتستضيف القمة، التي ستُقام برعاية مشتركة من كل من مركز دبي التجاري العالمي ومعهد التصدير الإسرائيلي، مشاركين وممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وخبراء الابتكار، حيث سيتبادلون الخبرات حول إمكانات التعاون الاقتصادي والتقني المشترك بين البلدين.

وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في "جيتكس".

وقال ديفيد ليفلر ، مدير عام وزارة الاقتصاد في اسرائيل إن "مشاركة الشركات الإسرائيلية في جيتكس ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة".

وأضاف :"اعتقد أن التعاون مع هذا الحدث التقني الرائد والمهم سيسهم في تقدم الصناعات وتأسيس علاقات تجارية جديدة ومزدهرة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة".

من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي :" نحن على ثقة من أن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة، حيث تتوفر إمكانية كبيرة لإقامة شراكات بين الجانبين في مجال التقنيات الرقمية، وذلك بفضل امتلاك البلدين لخبرة كبيرة في مجال الابتكار".

ويستضيف جيتكس "يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية" الذي يقام في الثامن من الشهر المقبل ضمن فعاليات "جيتكس لنجوم المستقبل"، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين والذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.