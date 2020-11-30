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التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

01:04 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض- (أ ش أ):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين في شمالي شرق نيجيريا.

وأكدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين - وقوفها وتضامنها مع نيجريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة التعاون الإسلامي الرياض نيجيريا الهجوم الإرهابي

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