ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية تسجل 15 ألفا و614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية تسجيل 15 ألفا و614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة جديدة يوم أمس (الأحد).

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولاية الأمريكية بلغ مليونًا و198 ألفا و934 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 19 ألفا و121 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.