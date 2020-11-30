نيوزيلندا: تسجيل 4 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا
ولينجتون - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الإثنين تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أنه تم تسجيل حالة إصابة قادمة من إثيوبيا عبر دبي وكوالالمبور، والحالات الثلاث الأخرى قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1700 حالة إصابة منذ بداية الجائحة.
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