القضاء الفرنسي يطالب الحكومة بمراجعة القيود المفروضة على الشعائر الدينية

باريس - (بي بي سي)

أمهلت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الحكومة في البلاد ثلاثة أيام لمراجعة القيود المفروضة على الشعائر الدينية لمنع تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه وبهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فإن العدد الحالي المسموح بحضوره في فرنسا لأي عبادة أو صلاة جماعية لكل الأديان هو 30 شخصًا، لكن صدر بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع، من مجموعة من الأساقفة الكاثوليك قالوا فيه إن هناك تجاوزات تحدث، مطالبين بمراجعة القيود.

وعلى تويتر، رأى الأسقف فرانسوا توفيه، أسقف كاتدرائية مدينة شالون شمال فرنسا أن التجاوزات تحدث لأنه "من السخف السماح لـ30 مصليًا فقط في كاتدرائية التي تصل سعتها الفعلية إلى 600 شخص، على حد ما جاء في تغريدته.