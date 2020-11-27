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تركيا تسجل 29 ألفًا و845 إصابة جديدة بكورونا

07:49 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
تركيا تسجل 29 ألفًا و845 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

تركيا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 29 ألفا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأشارت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تسجيل 177 حالة وفاة، في حين تم شفاء 3 آلاف و845 حالة.
وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة؛ لوقف تسارع انتشار المرض.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، سابقا، إن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة؛ بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات، الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

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