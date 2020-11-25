الهند تجلي عشرات الآلاف من المواطنين مع اقتراب إعصار نيفار

نيودلهي (د ب أ)

قامت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك مع تحرك إعصار قوي فوق خليج البنغال نحو الساحل الجنوبي الشرق للبلاد.

وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية أن يضرب إعصار نيفار ما بين منطقة مامالابورام في ولاية تاميل نادو و منطقة بودوشيري بحلول منتصف الليل أو في وقت مبكر من غد الخميس.

وتقع منطقة مامالابورام على بعد 58 كيلومترا من مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو.

وقال مسؤولو الطقس إنه بمجرد وصول الاعصار "القوي للغاية" سوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تتراوح سرعتها ما بين 120 و 130 كيلومترا في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة.

وقال دي. جاجاناثان مفوض إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو عبر الهاتف: "لدينا ما يقدر بنحو 125 ألف شخص في ملاجئ إغاثة بحلول ليلة الأربعاء. ونقلت الوكالات المحلية العديد منهم إلى هناك، بينما فر آخرون من منازلهم بعد أن سمعوا بتحذيرات من هبوب الإعصار".

في بودوتشيري، تم إجلاء 2000 شخص آخر إلى ملاجئ الإغاثة. وقال المسؤولون إن الإجلاء والإقامة في المراكز تم إجراؤها مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والاحتياطات الأخرى في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتم وضع الادارت المحلية في حالة تأهب، وجرى تحذير الصيادين من العمل. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للحكومات الإقليمية، التي أعلنت أن غدا عطلة، أنه سوف يتم تقديم كل الدعم الممكن.

وقد أدى إعصار نيفار بالفعل لهطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف قوية على المناطق الساحلية. وتتوقع الحكومات الإقليمية وقوع ضرر واسع النطاق على المحاصيل والمنازل المجهزة من القش والمبناني القديمة وكذلك على خطوط الكهرباء والاتصالات.

وأسقط الإعصار الأشجار وأغرق عدة مناطق في مدينة تشيناي مساء الأربعاء.

وقال جاجاناثان إن ولاية تاميل نادو أمرت بإغلاق مطار تشيناي مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس وعلقت خدمات الحافلات. وأفادت قناة "إن دي تي في" أن السلطات أخرجت المياه الفائضة من بحيرة تشيمبارامباكام الرئيسية خارج تشيناي.

وتم نشر حوالي 1000 من أفراد القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في تاميل نادو وبودوتشيري وأندرا براديش المجاورة. وظلت السفن البحرية والطائرات وفرق الإنقاذ في حالة تأهب.