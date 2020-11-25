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بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الدائمة مع أفغانستان

08:33 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الدائمة مع أفغانستان

مايك بومبيو

جنيف - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام الولايات المتحدة بشراكتها الدائمة مع أفغانستان وتقديم المساعدة من أجل نجاح مفاوضات السلام الأفغانية.
وقال بومبيو - في كلمة ألقاها أمام مؤتمر جنيف ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية مقتطفات منها اليوم الأربعاء - إن بدء مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة أتاح فرصة جديدة وغير مسبوقة لتحقيق السلام والازدهار، مشددا على أهمية تقديم جميع الدول والمنظمات المساعدة للحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ عام 2001 واستثمارها.
وأضاف الوزير الأمريكي أن تلك المكاسب تشمل تمسك أفغانستان بسيادة القانون واحترام التزاماتها الدولية . مؤكدا أهمية احترام حقوق جميع الأفغان بما فيهم النساء والشباب والأقليات.
وأوضح أنه يجب على الحكومة الأفغانية أن تقوم بدورها في تنفيذ العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار والأمن تماما كما يتوقع الشعب الأفغاني.
وأعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها الدوليين وخاصة الدول المجاورة لأفغانستان وغيرها في المنطقة لمساعدة هذا البلد نحو الوصول لمستقبل أكثر سلاما وأمانا.
وكان المجتمع الدولي قد جدد - خلال مؤتمر أفغانستان 2020 المقام حاليا في جنيف - التزامه المالي والسياسي تجاه أفغانستان لمدة أربع سنوات أخرى.

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مايك بومبيو الولايات المتحدة أفغانستان مفاوضات السلام الأفغانية

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