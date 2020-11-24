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جوتيريش يعرب عن قلقه بشأن الوضع في تيجراي ويحث القادة على حماية المدنيين

11:25 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
جوتيريش يعرب عن قلقه بشأن الوضع في تيجراي ويحث القادة على حماية المدنيين

أنطونيو جوتيريش

وكالات

‏أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن الوضع في منطقة تيجراي في إثيوبيا ويحث القادة على حماية المدنيين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتزداد الضغوط الدولية من أجل الوساطة وحماية المدنيين في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا بعدما حدد رئيس الوزراء أبيي أحمد مهلة نهائية لقادة المنطقة المتمرّدة للاستسلام.

وتعتبر أديس أبابا أن "العملية العسكرية" التي أطلقتها السلطة الفيدرالية الإثيوبية في الرابع من نوفمبر ضد سلطات تيجراي، "جبهة تحرير شعب تيجراي"، دخلت في مرحلة حاسمة.

وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدماً في عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة ميكيلي عاصمة المنطقة، بهدف طرد قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي" واستبدالهم بإدارة جديدة.

وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مساء الأحد، قادة إقليم تيجراي 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلاً إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم. وردّ رئيس تيجراي وزعيم "جبهة تحرير شعب تيجراي" ديبريتسيون جبريمايكل على هذه المهلة بالقول "إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت".

ويثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي التي تعدّ 500 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

أنطونيو جوتيريش منطقة تيجراي إثيوبيا الأمم المتحدة

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