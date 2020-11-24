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انطلاق أعمال اللقاء التشاوري البرلماني الليبي في المغرب

07:20 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
انطلاق أعمال اللقاء التشاوري البرلماني الليبي في المغرب

ليبيا

وكالات

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال اللقاء التشاوري البرلماني الليبي في مدينة طنجة المغربية، حسبما ذكرت "العربية".

‏وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، إن الحوار الليبي الليبي هو الأساس لحل الأزمة وأن المغرب يؤمن بأن الحل سيكون.

وأوضح بوريطة، أن هدف المغرب وهدف الليبيين هو إنهاء الانقسام والتوصل لتسوية نهائية للأزمة الليبية، مضيفًا: "نتمنى بكل صدق أن يتوصل الاجتماع التشاوري إلى نتائج ومخرجات بناءة لتوحيد مجلس النواب".

وشدد على أن التدخلات الأجنبية زادت تعميق الأزمة الليبية وتوسيع الهوة بين الفرقاء.

وأكد أن مجلس النواب الليبي دوره محوريًا في أي عملية سياسية انتقالية في ليبيا.

مدينة طنجة المغرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

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