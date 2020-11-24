أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تفجير لوكيربي: القضاء الاسكتلندي يبحث الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي

03:42 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تفجير لوكيربي: القضاء الاسكتلندي يبحث الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي

عبد الباسط المقرحي

ادنبره- (بي بي سي):

يبدأ القضاء الاسكتلندي اليوم دراسة الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المحكوم عليه الوحيد في حادث انفجار طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية عام 1988.

وتسعى أسرة المقرحي إلى تبرئة ساحته بعد ثمانية أعوام على وفاته.

ورغم إصرار المقرحي، الذي كان عميلا للاستخبارات الليبية، على براءته، إلا أنه قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة اقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ "747" تابعة لشركة بانام الأمريكية.

هذا المحتوى من

عبد الباسط المقرحي القضاء الاسكتلندي تفجير لوكيربي

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تحذر من "انتهاكات للقانون الدولي" في إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 نصائح عاجلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس لمدة 3 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا