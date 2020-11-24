تفجير لوكيربي: القضاء الاسكتلندي يبحث الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط المقرحي

ادنبره- (بي بي سي):

يبدأ القضاء الاسكتلندي اليوم دراسة الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المحكوم عليه الوحيد في حادث انفجار طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية عام 1988.

وتسعى أسرة المقرحي إلى تبرئة ساحته بعد ثمانية أعوام على وفاته.

ورغم إصرار المقرحي، الذي كان عميلا للاستخبارات الليبية، على براءته، إلا أنه قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكتلندية خاصة اقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ "747" تابعة لشركة بانام الأمريكية.