زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق اليابان
طوكيو - أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم /الأحد/ شرق اليابان.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:06 مساء حسب التوقيت المحلي، على عمق 40 كيلو مترا، وكان مركزه بجانب محافظة "إيباراكي" الواقعة بشمال العاصمة اليابانية "طوكيو".. لافتة إلى عدم وجود أي تخوفات من حدوث تسونامي.
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