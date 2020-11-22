زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرق اليابان

طوكيو - أ ش أ

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم /الأحد/ شرق اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:06 مساء حسب التوقيت المحلي، على عمق 40 كيلو مترا، وكان مركزه بجانب محافظة "إيباراكي" الواقعة بشمال العاصمة اليابانية "طوكيو".. لافتة إلى عدم وجود أي تخوفات من حدوث تسونامي.