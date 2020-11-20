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لبنان ينفي صحة حديث وزير الطاقة الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية

03:46 م الجمعة 20 نوفمبر 2020
لبنان ينفي صحة حديث وزير الطاقة الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية

يوفال شتاينتس

بيروت - أ ش أ

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية صحة التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، حول أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود.

ووصفت الرئاسة اللبنانية – في بيان اليوم الجمعة– تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بـ "المزاعم".. مشددة على أن حديثه لا أساس له من الصحة، وأن موقف لبنان ثابت في ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري، وفقا للتوجيهات التي أعطاها الرئيس ميشال عون إلى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي .

وكان الوزير الإسرائيلي، قال في وقت سابق إن مواقف لبنان متعارضة إزاء عملية ترسيم الحدود البحرية، وأن من يتطلع إلى ازدهار المنطقة وتنمية الموارد الطبيعية بأمان، يتعين عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة، وأن أي انحراف عن ذلك الأمر سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة.

وانطلقت في 14 أكتوبر الماضي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، برعاية من الأمم المتحدة ووساطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات (تجمعات) نفطية. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

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يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي لبنان بيروت الحدود البحرية ميشال عون

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