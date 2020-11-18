أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل اليوم

04:37 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل اليوم

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني

المنامة/تل أبيب - (د ب أ):
من المقرر أن يصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم الأربعاء في أول زيارة رفيعة المستوى منذ توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات قبل شهرين.

ومن المتوقع أيضا أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يشارك الوزيران في اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي في القدس.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الزياني سيترأس وفدا رفيع المستوى وسيجري مناقشات لمتابعة "اتفاق أبراهام"، الذي وقع في سبتمبر وتم بموجبه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي "لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل بومبيو إلى إسرائيل عقب زيارة لأوروبا.

وبحسب إفادة إعلامية قدمها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، فإن بومبيو ونتنياهو "سيناقشان مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق أبراهام".

وزير الخارجية البحريني إسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات

الخبر التالى:

قتلى في صفوف الجيش السوري جراء غارات إسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا