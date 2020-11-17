السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة

السعودية - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قلق المملكة البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.