قمة إسرائيلية بحرينية أمريكية في القدس الأربعاء المقبل

تل أبيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري، أن قمة ثلاثة بحرينية أمريكية إسرائيلية، سوف تُعقد في القدس بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ونظيره الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرحت مصادر سياسية بارزة لهيئة البث الإٍسرائيلي، بأن هناك نية لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات للتعاون المشترك بين إسرائيل ومملكة البحرين في مجالات مختلفة منها افتتاح سفارتين وتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

كانت وكالة أنباء البحرين (بنا) قد ذكرت أن وفدا بحرينيا رفيع المستوى برئاسة الزياني، سوف يتوجه إلى تل أبيب بعد غد الأربعاء في زيارة رسمية إلى دولة إسرائيل، وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وتأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة،بحسب (بنا).

كانت البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، زار وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين المنامة، حيث وقعت البحرين وإسرائيل بيانًا رسميًا لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

كما وقعوا مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون في مجالات تشمل السياسة والزراعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والتأشيرات.