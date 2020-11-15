الصومال يعيد فتح سفارته في كينيا بحضور وزيري خارجية البلدين

مقديشيو - أ ش أ

شهد وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض ونظيره الكيني أبابو ناموامبا، اليوم الأحد، احتفالية إعادة فتح السفارة الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال ناموامبا - في تصريح أورده راديو (شابيلي) الصومالي - إن "إعادة افتتاح السفارة الصومالية يعد علامة رمزية لخطوة رئيسية تجاه إعادة إعمار الصومال"، مؤكدا أن بلاده ستستمر في دعم جهود إعادة بناء الصومال من أجل ضمان السلام والأمان والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد وزير الخارجية الكيني للحكومة الصومالية على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مجال التجارة والتفاعل بين أبناء الشعبين، وأيضا من خلال مناصرة مشاكل الصومال والقارة الأفريقية على الساحة الدولية خلال فترة توليها مقعد العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي في 2021 و2022.

يذكر أن مقر السفارة الحالية كان مبنى قامت الحكومة الصومالية بشرائه في عام 1972 ولم يستخدم منذ وقوع أعمال فوضى في الصومال في عام 1994.