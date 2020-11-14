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ساويرس: ما يحدث لفلسطين ظلم.. وأدعو لحل الدولتين

12:18 ص السبت 14 نوفمبر 2020
ساويرس: ما يحدث لفلسطين ظلم.. وأدعو لحل الدولتين

نجيب ساويرس

وكالات:
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه "يلتمس العذر" للبلاد التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل مؤخرًا.
وأوضح في مقابلة عبر سكايب مع قناة "سي إن إن"، أن الجميع أصبح متعبًا من الانقسام الفلسطيني، وأنه من الصعب تحقيق تقدم في هذا الملف بعد مرور أكثر من 70 عامًا".

وأضاف ساويرس، "لا يجب وضع رأسنا في الرمل، 70 سنة شعارات ولا شيء حقيقي على الأرض، بداية من الاتفاقات التي وقعت عليها الرئيس الأسبق أنور السادات ثم اتفاقات أوسلو والرباعية العربية".
وأوضح أن "القيادة الفلسطينية منقسمة بين حماس والسلطة"، و"الدول العربية التي ترى مصالح بلدها أهم من القضية الفسلطينية التمس لها العذر في ذلك".

حماس لا ترغب في السلام
وانتقد رجل الأعمال المصري سياسة حركة حماس الفلسطينية، لافتًا إلى أنها لا تقوم سوى بالتهريب وقتل "المدنيين".
وأضاف "حركة حماس تقصف بالصواريخ المدنيين في المقاهي والمطاعم، وليس لديها خطة ولا رؤية ولا رغبة أكيدة في السلام مع إسرائيل".
وعن الدور الأمريكي، أكد ساويرس أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحل أزمة الشعب الفلسطيني الذي لديه حقوق تاريخية وما يحدث معهم حاليًا ظلم"، ودعا ساويرس إلى مبدأ حل الدولتين.

نجيب ساويرس الاحتلال الإسرائيلي فلسطين حركة حماس

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