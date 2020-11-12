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توقع وصول موجة جديدة من اللاجئين الهاربين إلى السودان هربا من الصراع في إثيوبيا

01:48 م الخميس 12 نوفمبر 2020
توقع وصول موجة جديدة من اللاجئين الهاربين إلى السودان هربا من الصراع في إثيوبيا

أرشيفية

الخرطوم- (بي بي سي):

ذكرت هيئة اللاجئين السودانية أنها تتوقع في غضون أسبوع وصول ما لا يقل عن 20 ألف شخص فروا من الصراع الدائر في إثيوبيا ، و يسعى المزيد من الفارين من الصراع الدائر هناك إلى اللجوءإلى السودان.

وقال مفوض شؤون اللاجئين ، السر خالد محمود للبي بي سي ، إن ما لا يقل عن 5000 شخص وصلوا بالفعل إلى بلدة كاسالا الحدودية.

وكان القتال في تيغراي قد احتدم بعد أن أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبي أحمد ، قوات وطائرات حربية إلى الولاية الفيدرالية بسبب خلاف مع الحزب الحاكم وهو جبهة تحرير مورو الإسلامية، التي يتهمها أبي أحمد بالسعي لزعزعة استقرار البلاد . و أصدرت حكومة تيغراي أمس مرسوماً يأمر بالتعبئة الشاملة لأبنائها للدفاع عن نفسها ضد ما وصف بالعدوان السافر للحكومة الفيدرالية.

هذا المحتوى من

السودان اثيوبيا تيجراي

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