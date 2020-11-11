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الجيش الليبي يدين مقتل المحامية حنان البرعصي

08:12 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الجيش الليبي يدين مقتل المحامية حنان البرعصي

اللواء أحمد المسماري

وكالات:

أدان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي أودي بحياة المواطنة حنان البرعصي وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها.

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه عقد اجتماعًا مع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري وإبراهيم بوشناف وزير الداخلية حيث شدد القائد العام على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن وأكد القائد العام أن كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

وأكد القائد العام أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذًا يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكيه.

خليفة حفتر الجيش الليبي حنان البرعصي أحمد المسماري

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