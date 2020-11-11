الاتحاد الأوروبي يتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في الفصل الأول من 2021

ستوكهولم - (أ ف ب)

في سيناريو "متفائل"، قد يبدأ الاتحاد الأوروبي "في الفصل الأول من 2021" توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 الذي يستمر بالتفشي في كافة أنحاء العالم.

وأعلنت أندريا أمون مديرة الوكالة الأوروبية المكلفة بالأوبئة، في حديث إلى وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن الوضع على جبهة الوباء في أوروبا "مقلق للغاية" و"جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيء"، داعية الأوروبيين إلى احترام القيود المفروضة "مهما كانت صعبة".

وحذرت من أنه في الوضع الحالي "قد يستلزم خفض عدد الحالات وقتا أكبر" مما كان عليه خلال الموجة الأولى من الإصابات في مارس وأبريل. وتابعت أن السبيل إلى أولى اللقاحات الأوروبية لا يزال طويلاً وغير مؤكد وقد "يستغرق بضعة أشهر".

وأكدت ردًا على سؤال حول التاريخ المتوقع لأول اللقاحات في أوروبا، "إذا كنا متفائلين، الفصل الأول من العام المقبل، لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر دقة".

وقالت أمون "بالطبع إعلان فايزر واعد جدًا. إنه بيان صحفي وليس تقييم نظراء، بالتالي علينا انتظار الرأي النهائي".

وكان مصدر أوروبي أعلن، أمس الثلاثاء لفرانس برس، أن إجازة استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي قد تتم "مطلع 2021" بعد إعلان فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية عن أن فعالية لقاحها جاءت بنسبة 90%، ما أعاد إحياء الأمل بوقف تفشي الفيروس.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها وافقت على عقد مع فايزر وبايونتيك يتيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح.

وكانت أبرمت ثلاثة اتفاقات لخرى مع "أسترازينيكا" السويدية-البريطانية و"جونسون أند جونسون" الأمريكية (حتى 400 مليون جرعة من كل مجموعة) و"سانوفي-جي اس كاي" الفرنسية-البريطانية (حتى 300 مليون جرعة).

"وحدة صحية"

وحذرت المديرة العامة للنبك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن النهوض الإقتصادي في منطقة اليورو قد يكون "غير مستقر" حتى مع لقاح.

وفي حين تسعى دول الاتحاد مواجهة انتشار الفيروس كل على طريقته، كشفت بروكسل الأربعاء مشروعها "للوحدة الصحية" لإعطاء الاتحاد الوسائل لمواجهة أزمات صحية مستقبلية من خلال انشاء وكالة جديدة واسعة الصلاحيات.

وأعلنت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، أن المؤسسة الجديدة "ثورة كاملة في استعداداتنا الاستراتيجية وقدرتنا على استباق التهديدات وتعزيز رد الفعل الأوروبي المشترك".

لكنها لن ترى النور قبل العام 2023.

وفي الأثناء تشدد الدول الأوروبية القيود للجم الموجة الثانية من تفشي الوباء.

وبعد فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، تفرض المجر اعتبارًا من الأربعاء عزلاً جزئيًا يفترض أن يستمر 30 يوما على الأقل بحيث منعت التجمعات واغلقت المطاعم والغيت الأحداث الثقافية والترفيهية ومدد حظر التجول من الساعة 20,00 إلى الساعة 05,00.

وفي تشيكيا أعلنت الحكومة إعادة فتح المدارس الإبتدائية في أول تخفيف للقيود في هذا البلد منذ بدء الموجة الثانية من الحالات.

وفي كرة القدم الغي اللقاء الودي المقرر الأربعاء بين النروج وإسرائيل بعد تبين إصابة شخص في الفريق الإسرائيلي بكوفيد-19 ووضع المدرب السويدي يان اندرسون في الحجر بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,275,113 شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الأربعاء الساعة 11,00 ت غ.

عدد حالات قياسي في الولايات المتحدة

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها نحو 240,000 وفاة. وسجلت فيها 202000 حالة جديدة خلال 24 ساعة وفقا لتعداد الثلاثاء لجامعة جون هوبكينز.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن، أعلن السبت أنّه سيُشكّل اعتباراً من الإثنين خليّة أزمة خاصّة بفيروس كورونا المستجدّ، تضمّ علماء وخبراء، لمواجهة التحدّي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد الاثنين الماضي، بنبأ سار، بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، "البورصة تسجّل ارتفاعاً كبيراً، لقاح في الطريق قريبًا. فعال بنسبة 90٪ حسب تقارير. نبأ سار!"، وذلك بعد أيام من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وعزا محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيًا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، خصوصاً مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.