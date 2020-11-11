أمر ملكي بحريني بتكليف ولي العهد الأمير سلمان برئاسة الوزراء

وكالات:

‏أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء البحريني، خلفًا للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، أنه يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.