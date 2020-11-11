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أمر ملكي بحريني بتكليف ولي العهد الأمير سلمان برئاسة الوزراء

07:35 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
أمر ملكي بحريني بتكليف ولي العهد الأمير سلمان برئاسة الوزراء

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وكالات:

‏أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد برئاسة مجلس الوزراء البحريني، خلفًا للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، أنه يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني الأمير سلمان مجلس الوزراء البحريني

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