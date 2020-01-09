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مع اشتداد الحرائق وإعلان الطوارئ.. أستراليا لمواطنيها: ارحلوا لسلامتكم

10:44 ص الخميس 09 يناير 2020
مع اشتداد الحرائق وإعلان الطوارئ.. أستراليا لمواطنيها: ارحلوا لسلامتكم

صورة ارشيفية

كانبرا- (د ب أ):

دعت السلطات في ولاية جنوب أستراليا إلى إخلاء خليج فيفون وبارندانا، بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات الخارجة عن نطاق السيطرة.

وقالت إدارة الاطفاء في الولاية إن "عمليات مكافحة الحرائق ستستمر لبضعة أيام في الجزيرة."

وأضافت أن "جميع المناطق الواقعة بالقرب من مناطق الحريق في جزيرة كانجارو، تعتبر خطرة على الاشخاص، ونحثهم على الابتعاد عن الأذى والانتباه إلى التحذيرات".

وقد لقى شخصان حتفهما وقتل ما يقدر بنحو 25 ألف من حيوان الكوالا الأسبوع الماضي، في الحرائق التي اندلعت في جزيرة كانجارو، وهي مقصد سياحي شهير.

كانبرا أستراليا خليج فيفون إعلان حالة الطوارئ حرائق الغابات

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