خالد بن سلمان: السعودية تبذل جهودها لتجنيب العراق خطر الحرب

وكالات

أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وقوف المملكة العربية السعودية، إلى جانب العراق وشعبه.

وغرد نائب وزير الدفاع السعودي قائلاً: "سنبذل ما في وسعنا لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وتابع: أن "كل محب للعراق يريد له تجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبًا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.