ليلة السماء المغلقة| سقوط طائرة ركاب وتعليق رحلات وحظر طيران

مع تصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية في الأرضي العراقية، لم يكن التحليق للطيران المدني في الأجواء الإيرانية والعراقية هذه الليلة في أفضل حال، إذ أربك الهجوم المباغت شركات الطيران المدني، وتسبب في تأجيل رحلات وحظر طيران.. كما تسبب خلل تقني في سقوط طائرة أوكرانية.

وطائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737 سقطت فجر اليوم الأربعاء وعلى متنها 180 راكبًا.

وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء، أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب من طراز (بوينج 737) عقب إقلاعها من مطار الإمام الخميني. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. وأضافت أنها كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

ومن جانبها؛ أعلنت سريعًا شركة الطيران التايوانية "إيفا إير"، أن طائراتها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب التوتر الإقليمي، على خلفية الهجوم الإيراني.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية في أجواء كل من العراق وإيران والخليج العربي، وخليج عمان، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط لتحديد المخاطر المحتملة على سلامة الطيران المدني، وأنها سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطيران المحلي الأمريكي حول العالم.

ويأتي ذلك فيما أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، صباح اليوم تحويل مسارات طائراتها بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني. وأضافت الشركة، في بيان نقلته رويترز: "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني".

كما أمرت السلطات في الفلبين، بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.